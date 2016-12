Il Teatro alla Scala all'insegna di Verdi e Wagner

foto Ufficio stampa Correlati DA PARIGI A MILANO 16:39 - "Lohengrin" di Richard Wagner, diretto da Daniel Barenboim, inaugura la Stagione 2012-2013 del Teatro alla Scala di Milano il prossimo 7 dicembre. L'anno successivo, il 7 dicembre 2013, toccherà invece a Giuseppe Verdi con "La Traviata" e il ritorno alla direzione di Daniele Gatti. Lo ha ufficializzato il Sovrintendente, Stéphane Lissner. Sei le produzioni del balletto con la conferma de "L'altra metà del cielo" di Vasco Rossi. , diretto da, inaugura la Stagione 2012-2013 delil prossimo 7 dicembre. L'anno successivo, il 7 dicembre 2013, toccherà invece ae il ritorno alla direzione diLo ha ufficializzato il Sovrintendente,. Sei le produzioni del balletto con la conferma de" di

"Questa conferenza sulla Stagione 2012-2013 è molto diversa da quelle che l’hanno preceduta: avviene tre giorni dopo che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero del Tesoro hanno riconosciuto alla Scala la Forma organizzativa speciale prevista dalla Legge, ovvero l’autonomia che questo teatro persegue da sempre", queste le prime parole di Stéphane Lissner che ha presentato il nuovo cartellone del teatro scaligero.



"Delle sedici produzioni che verranno messe in scena dal 7 dicembre 2012 al 7 dicembre 2013, otto sono titoli verdiani (tra cui "Falstaff, "Nabucco", "Macbeth", "Oberto conte di San Bonifacio", "Un ballo in maschera", "Aida" e "Don Carlo"), - anticipa il Sovrintendete - sei titoli wagneriani (tra cui "Lohengrin", "Der fliegende Holländer", "Götterdämmerung" e "Der Ring des Nibelungen"). Due sole eccezioni al binomio Verdi-Wagner: un’opera nuova in prima esecuzione italiana, 'Cuore di cane' di Alexsandr Raskatov, dal romanzo satirico di Bulgakov, diretta da Valery Gergiev e con la regia di uno dei più grandi registi di oggi, Simon McBurney, per la prima volta alla Scala; e un titolo giovanile di Rossini, 'La scala di seta', come spettacolo di vetrina per l’Accademia, con la ripresa di una regia di Michieletto e la direzione di Christophe Rousset".



A dirigere l'orchestra si avvicenderanno Daniele Gatti (che dirigerà la "Traviata" del 7 dicembre 2013), Fabio Luisi, Nicola Luisotti, Gianandrea Noseda, il giovane Daniele Rustioni e Riccardo Frizza. Ci sarà il ritorno di Claudio Abbado per i 70 anni di Barenboim, e in vista dell’impegno di Riccardo Chailly con un grande progetto sinfonico per i 150 anni dalla nascita di Strauss nel 2014 e soprattutto l’inaugurazione dell’Expo nel 2015, con "Turandot" di Puccini con il finale di Berio.



Per il balletto sono sei i titoli in programma: "Roméo et Juliette" di SashaWaltz, "Notre-Dame de Paris" di Roland Petit, "Giselle" di Jean Coralli - Jules Perrot, "Il lago dei cigni" di Rudolf Nureyev, "L’altra metà del cielo" con drammaturgia di Vasco Rossi e "L’histoire de Manon" di Kenneth MacMillan. Occhi puntati su "Roméo et Juliette", creato nel 2007 per l’Opéra di Parigi, per la prima volta allestito alla Scala, è un grandioso spettacolo che coinvolge tutte le masse artistiche: ballo, orchestra e coro. La “Sinfonia Drammatica” di Hector Berlioz, rivisitata coreograficamente, sarà infatti l’occasione per proseguire, nell’incontro tra danza e grande musica, l’avviata tradizione di avere sul podio un direttore di spicco: dopo Daniel Barenboim e Daniel Harding, quest’anno lo spettacolo inaugurale sarà affidato a James Conlon. Nelle recite di apertura danzeranno Roberto Bolle e Aurélie Dupont, étoile dell’Opéra di Parigi per cui Sasha Waltz ha creato il ruolo di Giulietta.