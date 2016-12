Dario Fo: "Mia moglie Franca sta bene"

foto Ufficio stampa 12:44 - Attimi di paura per Franca Rame che è stata ricoverata in ospedale in seguito al malore che le aveva temporaneamente bloccato il braccio. In Dario Fo all'agenzia LaPresse ha tranquillizzato tutti: "Mia moglie Franca sta bene e i primi esami effettuati sono tutti negativi". - Attimi di paura perche è stata ricoverata in ospedale in seguito al malore che le aveva temporaneamente bloccato il braccio. In un primo momento si era parlato di ictus ma il marito, il Premio Nobel,all'agenzia LaPresse ha tranquillizzato tutti: "Mia moglie Franca sta bene e i primi esami effettuati sono tutti negativi".

"Franca si è sentita male poco dopo mezzogiorno - ha spiegato Fo - ed è arrivato subito a casa il nostro medico, che ci ha detto di andare di corsa in ospedale". La Rame è stata portata al pronto soccorso del Policlinico ed è stata sottoposta a tutta una serie di esami per escludere che il malore, che le aveva temporaneamente bloccato i movimenti di un braccio, fosse un ictus.



"Ora Franca parla e muove il braccio - aggiunge Fo - mentre prima non lo muoveva. I medici però non hanno mai parlato di ictus, ma di una situazione che tendeva ad avere sintomi simili a quelli dell'ictus. Ora siamo qui in ospedale e stiamo attendendo che il primario esamini tutti gli esiti degli esami che Franca ha potuto fare nell'ultima ora e mezza". L'attrice è rimasta ricoverata per la notte al Policlinico perché, spiega Fo, perché poi "dovrà ripetere tutti gli esami fatti per poter avere una diagnosi precisa".