"Canto dolcemente ma amo le emozioni forti"

Si intitola "Secret Symphony" il nuovo album di Katie Melua, la cantante inglese di origine georgiana affermatasi qualche anno fa con un pop raffinato che strizza l'occhio al jazz e al blues. Un ritorno alle atmosfere dei primi dischi, morbide e delicate. "Mi piacciono le emozioni forti - dice Katie a Tgcom24 -, ma quando canto riesco a esprimere la forza maggiore con la dolcezza".

Minuta nel fisico e delicata nella voce, Katie nasconde una passione per le emozioni forti, in particolare quelle fornite dagli sport che danno una bella scarica di adrenalina. Non a caso il suo fidanzato è il pilota di Superbike Tom Moreland. Nel 2009 ha vissuto una brutta avventura rischiando di annegare, mentre l'anno successivo si è dovuta fermare per qualche mese per un esaurimento. Ora è tutto passato e Katie è tornata con un nuovo album dove, dopo una parentesi più strettamente pop, è tornata alle influenze jazz e blues che l'hanno resa celebre, avvalendosi però del prezioso contributo di un'orchestra sinfonica.



Come è nata l'idea di questo progetto?

È partito tutto da un concerto che ho fatto qualche anno fa in Germania con la filarmonica di Stoccarda. Quella situazione mi ha così ispirata che ho deciso che avrei realizzato un album con il contributo di un'orchestra. Questa cosa mi è rimasta in testa per molto tempo. Poi l'anno scorso finito il tour di "The House" ci siamo rimessi al lavoro per un nuovo album e l'occasione per realizzare la mia idea si è materializzata.



In questo album ci sono tanto brani tuoi e di Mike Batt quanto cover di altri autori. Come mai questa commistione?

Inizialmente volevamo realizzare un album con pezzi di altri autori, in particolare canzoni sottovalutate, gioielli di tanto tempo fa ingiustamente dimenticati. Quando ci siamo messi al lavoro però abbiamo visto che c'era molta ispirazione, le canzoni nuove venivano quasi da sole, senza pressione, e quando accade questo è un ottimo segno. Comunque abbiamo mantenuto una buona organicità del tutto.



Come ti definiresti? Una cantante jazz, blues...

Essenzialmente sono una cantante pop con influenze jazz, blues e folk. Il pop è un mondo estremamente vario, che include tutto ciò che va dai Beatles a Britney Spears, quindi credo sia una buona definizione. È bello spaziare, anche se io cerco di stare sempre in una zona abbastanza ricercata.



Il tuo disco precedente, "The House" (2010), è stato molto diverso dai restanti tuoi lavori, realizzato con William Orbit e Guy Chambers, due che hanno lavorato con Madonna e Robbie Williams. Come è stata quell'esperienza?

Per me è stata un'esperienza fantastica, era qualcosa che all'epoca sentivo come qualcosa che doveva fare. Con il mio produttore e autore Mike Batt c'è una grande sintonia da sempre ma volevo fare qualcosa di diverso, mettermi alla prova con nuovi collaboratori. Lavorare con William Orbit, un professionista che ha fatto grandi Robbie Williams e Madonna, è stato fantastico e ora lo considero uno dei miei migliori amici. Ma allo stesso tempo è stato bello fare poi un passo indietro e tornare a lavorare con Mike.



Ho letto che sei una grande appassionata di sport estremi. E' vero?

Non sono una drogata di adrenalina come qualcuno mi ha definito, ma mi piacciono le emozioni forti...



E' difficile associare questo tuo aspetto alla delicatezza con cui ti proponi come interprete...

Io interpreto la musica che mi ispira, che mi trasmette emozioni, ma faccio i conti anche con le mie caratteristiche. Ogni volta che ho provato qualcosa di più pensate, più forte, il risultato è stato che sembrava in realtà meno potente. Credo invece che quello che faccio, anche se è morbido, soffuso, abbia una grande forza.



Nel 2010 ti sei dovuta fermare per un esaurimento. Cos'è successo?

All'epoca stavo veramente correndo troppo, chiedendo troppo al mio fisico e anche alla mia testa. La pressione era enorme e a un certo punto qualcosa si è rotto. Per questo adesso cerco di limitare i tempi dei tour e della promozione e passare un po' più di tempo a casa.



La vita da popstar per te è una fatica?

Non la definirei esattamente così. L'importante è non perdere il senso della misura. E' bello essere tornata a pieno regime dopo qualche momento di difficoltà. Adesso mi sento davvero felice. Quest'anno mi sposerò e vorrei passare un po' più di tempo curando la mia vita personale.



Massimo Longoni