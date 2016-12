Charlize Theron, sensuale anche al liceo

foto Tgcom24 Correlati L'ATTRICE IERI E OGGI 10:37 - Gli occhi verdi, nascosti dietro gli occhiali da liceale, sono riconoscibilissimi. E' Charlize Theron, una delle protagoniste della stagione, visto che è la regina cattiva di "Biancaneve e il cacciatore" (a luglio in Italia), ed è una degli scienziati che nell'indagare sull'origine della vita si ritrovano in un viaggio destinato a diventare un incubo, in "Prometheus" di Ridley Scott (nelle sale a settembre con possibile debutto a Venezia). - Gli occhi verdi, nascosti dietro gli occhiali da liceale, sono riconoscibilissimi. E'una delle protagoniste della stagione, visto che è la regina cattiva di "" (a luglio in Italia), ed è una degli scienziati che nell'indagare sull'origine della vita si ritrovano in un viaggio destinato a diventare un incubo, in "" di Ridley Scott (nelle sale a settembre con possibile debutto a Venezia).

Un momento d'oro insomma per l'attrice sudafricana, classe 1975, premio Oscar per "Monster", ex modella, con un passato difficile (la madre, aveva sparato per legittima difesa al padre che la stava aggredendo).



A non trovare la Theron troppo simpatica, però, sono i paparazzi di Hollywood, che sembrano intenzionati a volerla "boicottare" sui red carpet, non fotografandola più, vista la sua poca disponibilità a fermarsi e sorridere. D'altronde quel suo carattere forte e ironico è quello che le ha permesso di trasformarsi per i ruoli al cinema. E i fan sono sicuri che presto farà pace anche con i fotografi.