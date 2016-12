Lory Del Santo regista "erotica" per un giorno

foto Da video Correlati GLI SCATTI BOLLENTI 10:46 - Un uomo e una donna, entrambi affascinanti, cenano insieme scambiandosi sguardi inequivocabili. Travolti dalla passione i due si spostano in salotto per dar vita ad un dopo cena piccante, fatto di strip-tease e movenze sensuali. E' "A Different Night", il primo videoclip scritto e diretto dalla regina dei salotti Lory Del Santo, che rispecchia la personalità della regista: ammiccante e (finta) stralunata al tempo stesso. - Un uomo e una donna, entrambi affascinanti, cenano insieme scambiandosi sguardi inequivocabili. Travolti dalla passione i due si spostano in salotto per dar vita ad un dopo cena piccante, fatto di strip-tease e movenze sensuali. E' "", il primo videoclip scritto e diretto dalla regina dei salotti, che rispecchia la personalità della regista: ammiccante e (finta) stralunata al tempo stesso.

Il corto sembra quasi un preludio a qualche altra scena o addirittura sviluppo tra i due amanti sensuali. Per ora non si sa nulla di più. E intanto l'ex vincitrice dell'Isola dei Famosi è tornata a far parlare di sé.