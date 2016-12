Robert Pattinson: "Odio vedermi nudo"

foto Tgcom24 Correlati SENZA VELI SUL SET 10:08 - Nei giorni scorsi sono apparse su tutti i siti e i magazine gossip americani le foto dell'ex vampiro di "Twilight" Robert Pattinson in costume che fa paddleboarding (sport simile al surf). L'attore, come riporta Us Weekly, avrebbe confidato di essersi vergognato per la pancetta dal momento che non fuma più e dunque passa molto tempo a mangiare. Nel frattempo mostra il lato B nel film nelle sale "Bel Ami". - Nei giorni scorsi sono apparse su tutti i siti e i magazine gossip americani le foto dell'ex vampiro di "Twilight"in costume che fa paddleboarding (sport simile al surf). L'attore, come riporta Us Weekly, avrebbe confidato di essersi vergognato per la pancetta dal momento che non fuma più e dunque passa molto tempo a mangiare. Nel frattempo mostra il lato B nel film nelle sale "".

Insomma sul set l'ex vampiro non esita a mostrarsi senza veli, oltre a "Bel Ami" farà impazzire le fan in "Cosmopolis", il nuovo film di David Cronenberg (lo stesso di "A dangerous method"), che uscirà in Italia il 12 dicembre. Pattinson infatti interpreta un milionario un po' folle che ad un certo punto si spoglierà completamente.



"Odio togliermi la maglietta". E' stata la confidenza dell'attore affidata a un amico intimo. Ma come un perfetto dottor Jekyll e Mr. Hyde una volta accesa la telecamera per le riprese sul set, Robert dimentica tutti i suoi complessi mettendosi al completo servizio del regista.