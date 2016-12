Radcliffe,un poeta che sogna Ritorno al futuro

foto Olycom Correlati SUL SET DEL NUOVO FILM 12:34 - Il Maghetto "Harry Potter" sogna il remake di "Ritorno al Futuro". Occhialini d'ordinanza, capelli mossi, cravatta e gilet, Daniel Radcliffe è stato immortalato sul set del nuovo film "Kill your darlings" sulla Beat Generation in cui veste i panni del poeta omosessuale Allen Ginsberg. L'attore intanto ha confessato al "Sun" di stimare molto Michael J. Fox: "Se rifacessero il film vorrei avere la parte di Marty McFly". - Il Maghetto "" sogna il remake di "". Occhialini d'ordinanza, capelli mossi, cravatta e gilet,è stato immortalato sul set del nuovo film "" sullain cui veste i panni del poeta omosessuale. L'attore intanto ha confessato al "Sun" di stimare molto: "Se rifacessero il film vorrei avere la parte di".

"Mi piace l'idea di essere come Michael J. Fox - ha detto l'attore - Una sorta di piccolo e tranquillo iperattivo. Questo suona simile a me". Ma non è l'unico remake a cui punterebbe Daniel, che vorrebbe misurarsi anche con la parte che lanciò Tom Cruise nel 1983 in "Risky Business-Fuori i vecchi... i figli ballano".



Nella nuova pellicola di John Krokidas (nel cast anche Michael C. Hall, Kyra Sedgwick, Ben Foster, Jennifer Jason LeighNel), invece, Daniel sarà il poeta Allen Ginsberg, e la trama sarà tutta incentrata sulla sua amicizia con Jack Kerouac e Lucien Carr. Un intellettuale controverso, che ha avuto il merito di far conoscere tra di loro molti esponenti della beat generation, ma che ha anche conosciuto la prigione dopo aver ucciso il suo amante David Kammerer.



Recentemente l'attore 22enne ha anche rivelato che si è sempre sentito molto protettivo nei confronti degli altri ragazzi sul set: "Sono sempre molto attento ai ragazzi con cui lavoro sui set cinematografici ovviamente a causa della mia esperienza personale. Ho avuto una grande fortuna nei miei primi film e sento la responsabilità di accertarmi che tutti si sentano bene come è successo a me".