Lady Gaga tirchia: "Non spendo soldi"

- Altro che spese folli,ha il braccino corto. Nonostante i milioni di dollari guadagnati in questi anni, laassicura di non spenderee di continuare a vivere in unacquistato prima di diventare famosa. L'unica cosa per cui non bada a spese sono i cristalli curativi. Miss Germanotta, infatti, li ha comprati per inserirli all'interno dei ciucci per bambini per poterli succhiare nel corso dei suoi concerti.

"Non sono entrata in questo mondo per i soldi - spiega al magazine 'Us' - quindi non spendo ma sono così felice. Non sono in bancarotta. Veramente adesso non spendo proprio nulla". La cantante che ama spruzzare soldi sui fan nei tour invece non spende per se stessa, tanto che il suo manager le domanda spesso se ha ancora le sue carte di credito: "E' divertente perché mi chiama e mi chiede se ho perso le mie carte o perché non spendo soldi. Non lo faccio e basta, non sono impazzita".

D'altronde continua a vivere in un piccolo appartamento: "Vivo nella stessa casa e la mia camera ha le dimensioni di un piccolo studio radiofonico con la cucina a un metro di distanza". Ma le stranezze non finiscono qui. Gaga è convinta che i cristalli abbiano poteri speciali e che ne esistano di diversi tipi con diversi significati e scopi. Per questo li vuole portare in tour per aumentare la sessualità, la creatività e come agente purificativo, capace di risvegliare le energie più elevate.

Una fonte ha rivelato al Sun: "Gaga crede molto in questi cristalli. Li conserva su dei cuscinetti e ha voluto inserirli nei ciucci per poterli portare con sé. E' convinta che succhiando i cristalli la loro energia verrà installata nel suo corpo rendendo la sua mente più veloce. Sembra strano ma è irremovibile nel sostenere che funzionino". Senza dimenticare i consigli degli astrologi, tanto che si è preoccupata della posizione delle stelle: "Vuole che le stelle siano allineate quando si metterà per strada per il tour.

Segue anche gli oroscopi da vicino e ha già guardato come saranno quando sarà via. Lei è un tipico ariete estroverso e con il senso dell'avventura ma quando ha scoperto che probabilmente Mercurio le sarebbe stato contrario non è stata contenta e ha parlato della cosa con il suo team spirituale".