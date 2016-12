Brooklyn Decker e quel sogno lesbo

foto Gq Correlati IN LINGERIE PER "GQ" 12:09 - E' sposata con il tennista Andy Roddick, ma nei suoi sogni erotici c'è una storia lesbo con Rihanna (recitano insieme in "Battleship"). In realta Brooklyn Decker a "GQ" - per cui posa in lingerie - confessa che nella classifica dei suoi batticuori, al primo posto c'è Gisele Bundchen: "Di solito ci sono i ragazzi nelle mie liste, ma Gisele è perfetta da tutti i punti di vista". - E'con il tennista, ma nei suoi sogni erotici c'è unacon(recitano insieme in "Battleship"). In realtaa "" - per cui posa in lingerie - confessa che nella classifica dei suoi batticuori, al primo posto c'è: "Di solito ci sono i ragazzi nelle mie liste, ma Gisele è perfetta da tutti i punti di vista".

La modella e attrice, però, recentemente ha anche dichiarato di essere devota al suo maritino, e di aver riscoperto, grazie a lui, il suo corpo: "Da quando sono sposata con Andy, ho imparato ad apprezzare il mio corpo. Mi ha insegnato che non bisogna solo essere magre. Dipende dal modo in cui reagisce il tuo corpo, da come sopporta la stanchezza e gli infortuni".



D'altronde sul corpo, Brooklyn ci ha costruito una carriera. All'inizio sono arrivate le copertine di "Sports Illustrated" e pian piano ha cominciato a farsi spazio nel mondo del cinema e della tv. Aspettando la consacrazione.