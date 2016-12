Il musical "Frankenstein Junior" sbarca in Italia

foto Da video Correlati UN FILM CULT 11:44 - Sbarca anche in Italia il musical "Frankenstein Junior", ispirato all'omonimo celebre film di Mel Brooks del 1974. A produrlo sarà la Compagnia della Rancia per la stagione 2012/2013. Considerato una delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi, "Frankenstein Junior" è una parodia del libro di Mary Shelley e ispirato al film in bianco e nero di James Whale del 1931. Audizioni al via il 4 giugno al Teatro della Luna di Milano. - Sbarca anche in Italia il musical "", ispirato all'omonimo celebre film didel 1974. A produrlo sarà la Compagnia della Rancia per la stagione 2012/2013. Considerato una delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi, "Frankenstein Junior" è una parodia del libro di Mary Shelley e ispirato al film in bianco e nero di James Whale del 1931. Audizioni al via il 4 giugno al Teatro della Luna di Milano.

"Frankenstein Junior", premiato dal pubblico che lo ha consacrato come il cult movie per eccellenza e le cui battute sono entrate nella memoria degli spettatori - con oltre 500mila copie vendute - è il “classico” in DVD di maggior successo della storia dell'home video in Italia. Il genio di Mel Brooks - dopo Per favore non toccate le vecchiette/The Producers - torna così dal cinema al teatro con una commedia musicale in scena a Broadway per 485 repliche all’Hilton Theatre dal 2007 al 2009.



La versione italiana sarà diretta da Saverio Marconi con la regia associata di Marco Iacomelli e riproporrà l’atmosfera della straordinaria fotografia “in bianco e nero” del film con il tocco colorato di numeri esilaranti, su tutti quello tra Frankenstein e il Mostro sulle note di "Puttin’ on the Ritz" di Irving Berlin.



per la ricerca di ruoli e ensemble l’appuntamento è al Teatro della Luna di Milano lunedì 4 giugno a partire dalle ore 9.30, il bando è disponibile su www.musical.it/audizioni