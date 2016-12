"American Pie: Ancora insieme" tra sesso e figli

foto LaPresse Correlati REUNION DEI PROTAGONISTI 09:27 - Dopo dieci anni si incontrano per una rimpatriata. Per "American Pie" squadra che vince non si cambia. I protagonisti si ritrovano insieme per il quarto capitolo del fortunato franchise e scoprono che il tempo non può rompere un legame d'amicizia. Nella pellicola (nelle sale il 4 maggio) ritroviamo Jim, alias Jason Biggs, Heather (Mena Suvari), e Oz (Chris Klein) alle prese con l'età adulta tra separazioni, matrimoni senza sesso e figli. - Dopo dieci anni si incontrano per una rimpatriata. Per "" squadra che vince non si cambia. I protagonisti si ritrovano insieme per il quarto capitolo del fortunato franchise e scoprono che il tempo non può rompere un legame d'amicizia. Nella pellicola (nelle sale il 4 maggio) ritroviamo, alias Jason Biggs,(Mena Suvari), e(Chris Klein) alle prese con l'età adulta tra separazioni, matrimoni senza sesso e figli.

Su tutto, però, in "American Pie: Ancora insieme" vince la volontà di ritrovarsi ad East Great Falls per una reunion della classe 99. "Ritrovarci sul set tutti insieme è stato entusiasmante: il pubblico aveva nostalgia di quei personaggi, con cui si identifica, ma anche noi l'avevamo", dice Biggs, che figura con Seann William Scott, ovvero il famigerato Stifler, tra i produttori esecutivi del film, scritto e diretto da due fan confessi della saga, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.



Se il sesso non è più una fissa da high school, "la sfida era creare una storia più adulta mantenendo al contempo lo humour del primo American Pie". Sfida vinta? "Penso di sì, l'umorismo è sempre corrosivo, brutale, ma più credibile rispetto ai precedenti". Le gag non mancano, compreso un nudo integrale dello stesso Biggs, che si copre con un coperchio, peccato sia trasparente: "E' l'unica scena in 3D del film", scherza l'attore, e riscrive il proverbio "il diavolo fa le pentole ma non i coperchi", assegnando alla parte anatomica in questione il ruolo del diavolo.



"Meraviglioso tornare a lavorare con questo cast", dice l'icona di "American Beauty", che parla della prima 'torta' come "l'esperienza che mi ha cambiato la vita", mentre l'aitante Oz sottolinea il clima sul set, "ridevamo uguale sia a telecamere accese che spente", e parla della saga "quale viaggio nella vita: dai 16 ai 30 anni".