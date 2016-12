"Depenalizzate" il topless di Janet Jackson

foto Ap/Lapresse Correlati ECCO LA SEQUENZA SCANDALO 10:16 - La Corte Suprema americana dovrà esprimersi sul celebre caso del seno di Janet Jackson, mostrato inavvertitamente ad almeno 90 milioni di telespettatori durante la sua esibizione nell'intervallo del Superbowl, edizione 2004. L'amministrazione Obama ha chiesto alla Corte di rivedere la decisione della Federal Comunications Commission di multare con oltre 500mila dollari la Cbs che trasmise l'evento, e quindi di sospendere la multa. - La Corte Suprema americana dovrà esprimersi sul celebre caso del seno di Janet Jackson, mostrato inavvertitamente ad almeno 90 milioni di telespettatori durante la sua esibizione nell'intervallo del Superbowl, edizione 2004. L'amministrazione Obama ha chiesto alla Corte di rivedere la decisione della Federal Comunications Commission di multare con oltre 500mila dollari la Cbs che trasmise l'evento, e quindi di sospendere la multa.

In realtà già a novembre 2011 i giudici della Corte d'appello di Philadelphia avevano annullato quella sanzione amministrativa. Ora, attraverso il Solicitor General, una sorta di avvocato dello Stato, il governo americano ha presentato ai giudici supremi la richiesta di valutare lo strip, seppure parziale, in diretta tv, come "nudità fugace", e non come "gravemente indecente".



Per cui, secondo la richiesta del governo, va confermata la sentenza d'appello e rivista definitivamente la condanna da parte della Fcc, l'agenzia federale che agisce come regolatore a tutela dei consumatori nei confronti dell'attivita' delle tv e dei media in genere.