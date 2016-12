Pausini omaggia Dalla e registra un dvd live

foto Facebook Correlati SEXY NEL VIDEO "MI TENGO" 15:02 - Nella tappa a Bologna (all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno) del suo tour Mondiale, Laura Pausini ha reso omaggio a Lucio Dalla. "Caro Lucio sono qui per te", ha detto l'artista che ha cantato "L'anno che verrà" e gli ha dedicato in dialetto un un "At voi ben - Ti voglio bene", accompagnato da un'ovazione. Ma "gli applausi - ha voluto sottolineare - non sono per me, sono per lui". Registrato anche il dvd live che uscirà a Natale. - Nella tappa a Bologna (all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno) del suo tour Mondiale,ha reso omaggio a. "Caro Lucio sono qui per te", ha detto l'artista che ha cantato" e gli ha dedicato in dialetto un un "At voi ben - Ti voglio bene", accompagnato da un'ovazione. Ma "gli applausi - ha voluto sottolineare - non sono per me, sono per lui".che uscirà a Natale.

Laura Pausini ha ricordato anche le serate in un ristorante di Bologna, Napoleone, frequentato da artisti come Gianni Morandi, Luca Carboni e proprio Dalla, che la vide cantare bambina ("Avrò avuto 8-10 anni") assieme al padre Fabrizio, che in quel locale si esibiva al piano bar. "Lucio avvicinò mio padre Fabrizio - ha raccontato l'artista - e gli disse che dovevo continuare a cantare, anche da grande, non dovevo smettere".



Il concerto bolognese è stato tra l'altro filmato, perché entrerà a far parte di un dvd in uscita a livello internazionale a fine anno.



Laura intanto continua il suo tour reduce dal trionfo di Bercy a Parigi, sold out ancora prima del debutto per le date spagnole (domani sera a Madrid e sabato a Barcellona) e quattro nuove date italiane che si aggiungono al fitto calendario. Oltre 100 date per questo Tour Mondiale a cui si vanno ad aggiungere Piazza del Plebiscito di Napoli il 24 luglio, l’MFCC di Malta il primo agosto e poi ancora Lecce il 4 agosto, e lo stadio Adriatico di Pescara il 6 agosto.