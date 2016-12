Amber Heard: "Johnny Depp? Meglio le donne"

Al cinema, nel film "The Rum Diary-Cronache di una passione" nelle sale dal 24 aprile, seduce Johnny Depp. Nella realtà, invece, Amber Heard confessa di non essere per niente attratta dal tenebroso attore e anzi di preferire i baci di una donna: "Trovo davvero ridicolo che qualcuno si scandalizzi se io bacio un'amica invece di Depp, a lui i baci li do solo per esigenze di copione", ha detto l'attrice.

"Sono stata legata a uomini e donne - racconta - ma mi sento meglio e più completa quando ho una storia d'amore al femminile". Nella pellicola tratta dall'omonimo libro di Hunter S.Thompson, Amber veste i panni di Chenault, una bionda e bellissima americana del Connecticut che diventa l'ossessione di Paul (Depp), giornalista freelance che stanco della confusione e della follia di New York si trasferisce a Puerto Rico per scrivere su un quotidiano locale.



Da poco la Heard è tornata single, dopo la storia con la fotografa Tasya van Ree. Quanto alla sua omosessualità, recentemente ha puntualizzato: "Mi innamoro delle persone, non di un sesso". Più chiara di così...