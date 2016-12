La Scala di Milano apre ai finanziatori privati

La Scala di Milano si apre ai finanziatori privati. Il governo ha infatti dato il via libera all'autonomia del teatro lirico e al suo nuovo statuto che prevede, oltre a maggiori posti per gli investitori privati, anche un maggior potere decisionale alla figura del Sovrintendente che potrà - tra le altre cose - firmare contratti aziendali. Un grande passo in avanti dunque, atteso fin dai tempi Toscanini, nel 1923.

"Difficile dire quali siano tutte le possibilità - spiega l'attuale Sovrintendente Stephane Lissner - Ma è certo che sarà un punto di partenza per una riflessione importante sui prossimi 15-20 anni, per una nuova visione del teatro, e spero che saremo all'altezza". L'obiettivo è "difendere il progetto culturale", ha sottolineato Lissner, che inizierà a discutere con i sindacati nelle prossime settimane "per trovare il percorso migliore".



Soddisfatto anche il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, presidente del teatro, che ha commentato: "Questo rende ancora più forte uno dei più prestigiosi teatri del mondo, che anche in futuro confermerà la sua eccezionale qualità artistica".