Demi Moore invita tutti nel suo lettone

foto Twitter Correlati SEXY SU "BAAZAR" 08:02 - Tempi di cambiamenti per Demi Moore che, archiviato il divorzio da Ashton Kutcher e i problemi di salute, torna su Twitter invitando i fan nel suo lettone. Dopo un lungo periodo di silenzio l'attrice ha infatti postato sul social network un autoscatto privato che la ritrae sdraiata, chiedendo inoltre consiglio ai followers circa il nuovo nickname da adottare (al posto di @msrkutcher) per la sua nuova condizione da single.

L'attrice, in precedenza grande frequentatrice del social network, ha mantenuto un basso profilo da quando è stata ricoverata in clinica, dove ha seguito un trattamento per disturbi alimentari e problemi di dipendenza anche se il suo portavoce - contattato dal magazine "Us Weekly" - non ha commentato la vicenda.



Una fonte ha rivelato che ora l'attrice americana sta molto meglio e che "si sente bene ed è ansiosa di tornare al lavoro. Si è concentrata sulla sua salute negli ultimi mesi e sta migliorando ogni giorno. Sa che ora è in grado di gestire alcuni progetti e si sta occupando di questo".