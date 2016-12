"Con Elisa riparto dal soul e da me stesso"

foto Olycom Correlati SCATENATO IN TOUR 11:46 - Dopo la data zero, blindatissima, del 15 aprile al Teatro del Viale di Castelleone (Cremona), Marco Mengoni lancia il tour teatrale che parte il 19 aprile dagli Arcimboldi di Milano. La show è stato creato con Elisa e Andrea Rigonat (compagno della cantautrice): "Sarà più club, più soul. Sarò me stesso senza orpelli", anticipa a Tgcom24. Tante le cover in scaletta da Stevie Wonder ai Queen. Il prossimo album potrebbe nascere del segno di Elisa. - Dopo la data zero, blindatissima, del 15 aprile al Teatro del Viale di Castelleone (Cremona),lancia il tour teatrale che parte il 19 aprile dagli Arcimboldi di Milano. La show è stato creato con Elisa e Andrea Rigonat (compagno della cantautrice): "Sarà più club, più soul. Sarò me stesso senza orpelli",. Tante le cover in scaletta daai. Il prossimo album potrebbe nascere del segno di Elisa.

Dopo la grande produzione di "Solo 2.0 Tour" perché la svolta più intima?

E' nato tutto quando ho pensato ad Elisa. Ci eravamo sentiti ai tempi del mio X Factor e poi ci siamo persi di vista...



Ti aveva anche proposto un brano per Sanremo.

Esattamente ma poi non se ne fece nulla perché avevo il disco ormai pronto e la canzone pure. Comunque l'ho ricontattata ci siamo incontrati per una bella cena e siamo arrivati a pensare quest tour teatrale fondendo un po' di idee mie e sue. Anche Andrea Rigonat mi ha affiancato passo passo nella costruzione dello show. E' stata fondamentale la sua presenza.



Cosa vedranno i tuoi fan?

Anzitutto una scenografia essenziale, abbiamo badato meno alla cornice più al quadro. In poco tempo siamo riusciti a ricreare una situazione da club togliendo un paio di musicisti ma aumentando i fiati. E' la prima volta che mi ritrovo sul palco con sassofoni, clarinetti...La volontà è stata quella di virare verso il blues e il soul.



Pensi di collaborare con Elisa anche per il tuo prossimo album?

Lei oltre ad essere una artista di talento è una persona eccezionale. La stimo tantissimo così come Andrea con cui mi sono trovato a mio agio. Mi piacerebbe assolutamente lavorare con loro, non escludo nulla.



Hai doppiato il cartoon "Lorax-Il guardiano della foresta", durante la presentazione stampa romana c'era anche la 'voce' americana Zac Efron che ti ha definito "affascinante". Che ne pensi?

Mi è stato riferito. Che dire? Ci siamo intravisti un'ora scarsa durante la conferenza stampa...



Luca Tommassini, che ha curato il 'Re Matto Tour', si è detto amareggiato su Facebook: "Marco è scomparso, non risponde ai messaggi (...) Spero non diventi una delle mie più grandi delusioni". Cos'è successo?

Non ne so niente è successo qualcosa? Non ho molta dimestichezza coi social network, anche il mio profilo di Facebook non lo gestisco personalmente.



Per il concerto Marco ha inserito, oltre ai brani tratti dagli album "Re Matto" e "Solo 2.0", tante cover: "I cant' help falling in love" di Elvis Presley, "Sunny" di Bobby Hebb, "Innuendo" dei Queen, oltre a "Natbush City Limits" di Tina Turner, "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" di Stevie Wonder e "Rehab" di Amy Winehouse. Dopo Milano, il tour teatrale si sposta tra aprile e maggio a Genova, Rimini, Lugano, Udine, Brescia, Caserta, Catania, Palermo, Varese, Verona, La Spezia, Assisi (PG), Treviglio (BG), Ferrara, Civitanova Marche (MC) e Roma (Per tutte le informazioni www.fepgroup.it).



Il 24 aprile esce su iTunes, "Dall'Inferno EP", l'Ep digitale con la title track, video e backstage inedito di "Dall'inferno", e il video live di "Come ti senti", girato durante lo showcase di presentazione del cd "Solo 2.0".

Andrea Conti