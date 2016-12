Concertone Primo Maggio con Caparezza

foto Ufficio stampa

16:19

, conosciuta per le sue imitazioni a "Quelli che il calcio", e, protagonista della serie Boris, sono i conduttori del. In programma omaggi a Yellow Submarine dei Beatles. Sul palco Caparezza, Afterhours, Almamegretta, Marina Rei, Young the Giant, Dente, A Toys Orchestra, Alessandro Mannarino, Nobraino, Sud Sound System, Teatro degli Orrori. Non sono escluse sorprese dell'ultima ora.