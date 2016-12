Nicole Kidman in lacrime per il marito

foto W Magazine Correlati SENSUALE PER "W MAGAZINE"

Quando ha sentito per la prima volta la voce dell'amato marito Keith Urban dopo l'intervento alla gola, Nicole Kidman è scoppiata in lacrime. Perchè quel polipo alle corde vocali per la coppia è stto un vero incubo. L'attrice, che posa sulla cover di "W Magazine" con Clive Owen (hanno recitato insieme in "Hemingway & Gellhorn") racconta il momento doloroso e la gioia dopo la guarigione.

"Dopo l'intervento a novembre - racconta l'attrice - i medici gli hanno consigliato di rimanere in silenzio il più a lungo possibile. Così per tre settimane non ho sentito la sua voce. E devo dire (scherza, ndr) che la casa era tranquilla".



In realtà, la prima volta che Nicole ha risentito la voce del suo compagno non ha saputo trattenere l'emozione e si è messa subito a piangere. Ma ammette anche che la cura del silenzio ha rafforzato il loro matrimonio: "Queste cose ti uniscono". Intanto l'attrice posa in versione "algida" ma sensualissima per il magazine, come una moderna Grace Kelly. Ormai la paura è alle spalle.