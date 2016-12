Diaz: "Al cinema dovete ridere e commuovervi"

foto InStyle Correlati SEMPRE PIU' SENSUALE

A PASSEGGIO IN CIABATTE 13:22 - Cameron Diaz torna nelle sale americane il 18 maggio (in Italia il 7 settembre) con la commedia "What to Expect When You're Expecting". E' la storia di alcune coppie che si preparano per l'arrivo del primo bebè. La star del cinema si è confessata a InStyle: "Amo far film perché così arrivo a un sacco di persone. Non scelgo i copioni perché 'voglio dire qualcosa su un argomento' ma solo perché la gente rida, si commuova e partecipi con me". torna nelle sale americane il 18 maggio (in Italia il 7 settembre) con la commedia "". E' la storia di alcune coppie che si preparano per l'arrivo del primo bebè. La star del cinema si è confessata a InStyle: "Amo far film perché così arrivo a un sacco di persone. Non scelgo i copioni perché 'voglio dire qualcosa su un argomento' ma solo perché la gente rida, si commuova e partecipi con me".

Il 30 agosto Cameron compirà 40 anni. Biondissima e in gran forma ha deciso di posare per la rivista, dimostrando ancora una volta di non avere nulla da invidiare alle 20enni. L'attrice traccia dunque un bilancio sulla sua vita: "Vivo come fossi sempre in viaggio. La mia ricerca consiste nel fare sempre del mio meglio ogni anno che passa".



La star del cinema non parla di amori ma preferisce pensare agli amici: "Un buon amico è alla base della vita. Siate buoni gli uni con gli altri, premurosi, arricchite la vita di chi vi sta al fianco. Imparo così tante cose dalle mie amiche ed è una cosa che mi piace un sacco". Ecco il segreto della felicità di Cameron Diaz.