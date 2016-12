Antonacci porta la musica al The Space Cinema

foto LaPresse 11:20 - Biagio Antonacci ha inaugurato con The Space Cinema un'avventura editoriale nel nome della musica widescreen. Il cantautore ha presentato il ha inaugurato con The Space Cinema un'avventura editoriale nel nome della musica widescreen. Il cantautore ha presentato il nuovo album "Sapessi dire no" al The Space Cinema di Milano in collegamento con le altre 35 sale del circuito in tutta Italia.

Gli spettatatori hanno assistito alla presentazione dell'album del cantautore che ha eseguito in anteprima alcuni brani del suo nuovo album accompagnato sul palco da Fabrizio Morganti (batteria), Mattia Bigi (basso), Gabriele Farsini (chitarra elettrica), Emiliano Fantuzzi (chitarre acustiche ed elettriche) e Massimo Tagliata (Fisarmonica, Pianoforte e Tastiere).



Non solo canzoni, Biagio ha mostrato ai suoi fan anche il video "Ti dedico tutto" (registrato al Parco Nazionale della Salina di Cervia), inoltre ha risposto alle domande dei fan e del pubblico via Twitter e Internet da cinque diverse sale cinematografiche anche in audio e video sul grande schermo della sala 2 dell'Odeon di Milano.



Lo show è stato trasmesso il 16 aprile ma si replicherà il 2 e il 17 maggio.