Teresa Palmer, che scollatura bollente!

foto Gq Correlati FEMME FATALE PER "GQ" 09:31 - Tailleur di seta con una scollatura a "V" sul décolleté, senza reggiseno e con una maglietta in pizzo che lascia scoperte le gambe. Ha tutta l'aria di voler sedurre (su "GQ" Australia) chi si trova dall'altra parte dell'obiettivo Teresa Palmer, la bionda e bellissima attrice australiana 26enne che sta conquistando Hollywood, conosciuta da molti per il ruolo horror in "The Grudge 2". - Tailleur di seta con una scollatura a "V" sule con una maglietta inche lascia scoperte le gambe. Ha tutta l'aria di voler sedurre (su "" Australia) chi si trova dall'altra parte dell'obiettivo, la bionda e bellissima attrice australiana 26enne che sta conquistando Hollywood, conosciuta da molti per il ruolo horror in "".

Per lei il grande successo è arrivato nel 2010, quando Teresa ha vestito i panni di Becky nel film "L'apprendista stregone" al fianco di Nicolas Cage e Jay Baruchel. Senza però dimenticare l'altro blockbuster "Sono il numero quattro".



Ultimamente la Palmer è in contrattazione con la Warner Brothers per la parte della super-eroina Talia Al Ghul, personaggio dei fumetti creato da Dennis O'Neil che è stato innamorato di Batman e dal quale ha avuto un figlio, Damian. Intanto l'attrice si gode il successo e lo celebra con copertine e servizi bollenti per i magazine patinati. Perché le cose belle vanno mostrate.