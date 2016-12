Per Diego Mancino "E' necessario"

foto Ufficio stampa 16:48 - Dal 3 aprile è nei negozi il nuovo lavoro di Diego Mancino "E’ necessario". Coautore con Francesco Renga de "La tua bellezza" portato a Sanremo e per Noemi di "Odio tutti i cantanti", rientra nella categoria "cantautore milanese" che con talento mescola una forte vena romantica ad una decisa impronta punk. Sorprende allora che gli undici inediti dell’album, prodotto da Dj Myke e Marco Zangirolami, siano arrangiati con sonorità elettroniche e hip-hop. - Dal 3 aprile è nei negozi il nuovo lavoro di"E’ necessario". Coautore conde "" portato ae per Noemi di "", rientra nella categoria "cantautore milanese" che con talento mescola una forte vena romantica ad una decisa impronta punk. Sorprende allora che gli undici inediti dell’album, prodotto da, siano arrangiati con sonorità elettroniche e hip-hop.

Da Renga a Dj Mike, come è iniziato questo tuo nuovo percorso musicale?

Ero alla ricerca di qualcosa di nuovo, e spinto anche dagli amici ho cominciato a seguire un’idea anche se non sapevo dove mi avrebbe portato. Volevo combattere i fantasmi del mio passato musicale cercando di tenerli sempre presenti, ma allontanandomi. Una forma di rispetto verso i mostri sacri: per creare e non ricreare. Mi sono divertito a scoprire nuove possibilità sonore e a giocare con la musica. Con Dj Mike è stato facile.



Hai sostituito un’intera band con un solo elemento, com’è stato lavorare in due?

Tutte le band sono composte da “psicotici”, io e Dj Mike non facciamo eccezione. Ci siamo chiusi in casa a lavorare e non sono mancate le occasioni di scontro, fa parte del processo creativo.



Che cosa oggi è necessario?

Si sente l’esigenza di una casa, di un lavoro, di una certa serenità. Nel disco chiedo a tutti di combattere per ottenere ciò che desiderano anche se nello sfondo di ogni canzone c’è sempre l’amore che è un aspetto più di tutti necessario.



Per ora sei in giro con una serie di showcase, ma come saranno i concerti veri e propri?

I live saranno soprattutto a due, con Dj Mike quando possibile o con un pluristrumentista. L’idea è di rendere questo concetto del gioco musicale anche dal vivo, del resto questo è un album in costante evoluzione, come me del resto.



Sul palco con un dj non temi una limitazione all’improvvisazione?

E’ vero che pianoforte e piatti sembrano due linguaggi molto distanti ma per far funzionare tutto l’importante è conoscere i limiti l’uno dell’altro e muoversi in quello che resta comunque un’infinito spazio di possibilità.



"E’ necessario" è un disco che vale la pena di essere ascoltato, meglio se più volte, ma di certo la forza vocale e la presenza scenica di Diego Mancino coinvolgono al massimo dal vivo per questo è imperdibile lo showcase al Ke Nako di Roma mercoledì 18 aprile alle ore 19 (ingresso gratuito). Per i prossimi appuntamenti live e tutte le altre info www.diegomancino.it

Barbara Lazzari