Nicolas Vaporidis, rubacuori anche da piccolo

foto Tgcom24 Correlati L'ATTORE IERI E OGGI 11:58 - E' riuscito a conquistare la giovane collega Giorgia Surina, ma Nicolas Vaporidis anche da bambino sfoderava tutto il suo fascino e si faceva immortalare con gli occhi da furbetto (eccolo in una foto postata sul suo profilo di Facebook). Adesso, a 31 anni, è uno degli attori più amati dalle teenager e dalla critica, ed è famoso per la disinvoltura con cui passa dai ruoli comici a quelli drammatici. Insomma, le cose vanno davvero a gonfie vele.

Il debutto al cinema risale al 2002 quando recitò nel film "Il ronzio delle mosche" di Dario D'Ambrosi. Ma il grande successo è arrivato nel 2005, grazie a "Notte prima degli esami" di Fausto Brizzi che poi l'ha voluto anche nel sequel.



Per Nicolas sono quindi arrivati i ruoli in "Last minute Marocco" e nella pellicola drammatica "Cemento armato", per poi tornare alle origini, nelle commedie giovanili "Come tu mi vuoi" e "Questa notte è ancora nostra". Di recente, invece, ha girato un episodio, "Souvenirs", per la serie tv di Canale 5 "6 Passi nel Giallo", al fianco di Giorgia Surina, che ormai da tempo è la sua compagna.