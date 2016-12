Gotye, fenomeno che ama complicarsi la vita

foto Ufficio stampa Correlati ARTISTA DA 160 MILIONI DI CLICK 16:24 - L'australiano Gotye ha suscitato interesse intorno a sè grazie anche al successo in Rete (160 milioni di visualizzazioni su Youtube) per il video "Somebody That I Used To Know" che ha raggiunto poi la numero uno della classifica i-Tunes di 31 Paesi e risiede stabilmente nella Top 10 di 43 Paesi. L'album "Making Mirrors" è nella Top 10 degli album più venduti in 17 Paesi (Italia compresa). Il segreto del suo successo? "Amo complicarmi la vita". - L'australianoha suscitato interesse intorno a sè grazie anche al successo in Rete (160 milioni di visualizzazioni su Youtube) per il video "" che ha raggiunto poi la numero uno della classifica i-Tunes di 31 Paesi e risiede stabilmente nella Top 10 di 43 Paesi. L'album "" è nella Top 10 degli album più venduti in 17 Paesi (Italia compresa). Il segreto del suo successo? "Amo complicarmi la vita".

Gotye è diventato famoso in Australia con il secondo album, "Like Drawing Blood", del 2006. E' stato votato come l’undicesimo migliore album australiano di tutti i tempi. In Inghilterra, "Like Drawing Blood" è diventato una cult hit mentre negli Stati Uniti è diventato famoso quando Drew Barrymore, innamoratasi del singolo "Learnalilgivinanlovin’", ha deciso di utilizzarlo in diversi suoi film.



"Making Mirrors" ha avuto una gestazione di oltre due anni e mezzo. Per scrivere e registrare o dodici brani del disco, Gotye ha lasciato Melbourne e si è trasferito in un fienile nella remota proprietà dei suoi genitori sulla Mornington Peninsula a Victoria. Lì ha trovato lo spazio per installare in modo permanente il suo crescente assortimento di strumenti e attrezzature di registrazione, nonché l’isolamento necessario per realizzare le sue sperimentazioni e registrazioni sonore a qualsiasi ora.



Dopo "Like Drawing Blood", costruito quasi interamente con sample di vecchi dischi in vinile, Gotye ha deciso di realizzare un album utilizzando strumenti più fisici e acustici.



Ad agosto Gotye ha presentato "Making Mirrors" in Australia con un concerto alla Sydney Opera House ed è in tour: “Ho una band di dieci elementi, dove tutti cantano e suonano più strumenti. Questi sono i concerti più ambiziosi che io abbia mai realizzato. Non useremo basi. Anche tutte le parti visive saranno lanciate dal vivo. Da tre mesi stiamo provando due volte a settimana ed è elettrizzante perché è pericoloso. Le cose potrebbero andare storte a ogni canzone".