Cesare Cremonini canta e celebra "Il comico"

foto Ufficio stampa Correlati LA COPERTINA DEL NUOVO CD 12:39 - Dal 20 aprile Cesare Cremonini lancia "Il comico (sai che risate)". Un ritorno sulla scena musicale dopo aver recitato nel film di Avati "Il cuore grande delle ragazze". Il brano anticipa la pubblicazione del nuovo album di inediti "La teoria dei colori", che uscirà il 22 maggio, a quattro anni di distanza da "Il primo bacio sulla luna" e a due dalla pubblicazione della raccolta "1999-2010: The Greatest Hits" (contenente "Mondo" ed "Hello!"). - Dal 20 aprilelancia. Un ritorno sulla scena musicale dopo aver recitato nel film di Avati "". Il brano anticipa la pubblicazione del nuovo album di inediti", che uscirà il 22 maggio, a quattro anni di distanza da" e a due dalla pubblicazione della raccolta "(contenente "Mondo" ed "Hello!").

“La teoria dei colori” conterrà anche i brani scritti e composti per la colonna sonora dello spettacolo teatrale “Tante belle cose” (regia di Alessandro D’Alatri) e per il film di Edoardo Gabbriellini “I padroni di casa” interpretato da Gianni Morandi, Elio Germano e Valerio Mastandrea. Una nuova esperienza discografica dal momento che il cantautore fail suo debutto con l'etichetta Universal dopo anni di militanza in Warner.



Dall’8 al 22 maggio sarà possibile ordinare “La teoria dei colori” su i-Tunes con, in aggiunta la bonus-track “She belongs to me” (Bob Dylan), nella versione live eseguita durante il “Summer Festival 2011”.