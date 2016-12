Bersani in una casa di canzoni e ricordi

foto Ufficio stampa 12:50 - Dopo tre anni di silenzio dal vivo Samuele Bersani è tornato e continua a girare l'Italia con "Psyco in Tour". Successo al Teatro degli Arcimboldi di Milano stracolmo. Palco essenziale con tre porte di una casa immaginaria fatta di musica, tanti lampadari da terra e un divano. In scaletta i più grandi successi, alcuni riarrangiati, come "Spaccacuore", "Freak", "Chicco e spillo" in versione rock. Emozioni per "Il mostro", scritto dal cantautore 17enne, il brano presentato a Lucio Dalla che lo aiutò a farsi spazio nella musica. - Dopo tre anni di silenzio dal vivoè tornato e continua a girare l'Italia con". Successo al Teatro degli Arcimboldi di Milano stracolmo. Palco essenziale con tre porte di una casa immaginaria fatta di musica, tanti lampadari da terra e un divano. In scaletta i più grandi successi, alcuni riarrangiati, comein versione rock. Emozioni per, scritto dal cantautore 17enne, il brano presentato ache lo aiutò a farsi spazio nella musica.

Bersani non ha deluso le aspettative regalando molti momenti di ironia con aneddoti legati alla sua carriera e altri di intensità quando dal palco è sceso in mezzo al pubblico per cantare. Samuele è in forma e tanta era la voglia di tornare a comunicare dopo tre anni di assenza dal palco. Bella l'idea di riprodurre una casa perché trasmette l'idea di intimità, filo conduttore di tutto il concerto. In tutto una ventina di successi tra cui la sanremese "Un pallone" e l'altro inedito nonché nuovo singolo "Psyco" per due ore abbondanti di spettacolo. Unica pecca: la non eccellente qualità audio.



"Quando ho scritto Il mostro avevo 17 anni - racconta Bersani durante il concerto -. E' uno di quei rari casi in cui sono partito prima dal titolo e poi dopo è venuta la canzone. Andavo tutte le mattine alla stazione per raggiungere la scuola. Invece aspettavo che i miei genitori uscissero per andare a lavoro e tornavo a casa per comporre al pianoforte il brano. Così è andata avanti per dieci giorni tra casa-stazione e poi di nuovo stazione-casa. Fino a quando la classica vicina 'ficcanaso' si è lamentata e così i miei genitori hanno scoperto tutto con tanto di rimprovero da parte di mia mamma. Poi sono andato in giro a far ascoltare la canzone tra cui anche Gino Paoli. Ma nessuno sembrava realmente interessato. Fino a quando ho assistito a un concerto di Lucio Dalla. L'ho raggiunto alla fine e appena ha ascoltato la canzone se n'è innamorato e decise così di aiutarmi".



Il ringraziamento di Samuele Bersani per il cantautore scomparso non è finito qui. Infatti ha intonato anche "Canzone" e ha raccontato com'è nata: "Soffrivo terribilmente per una storia d'amore finita. Un giorno sono finito in studio di registrazione mentre Lucio stava incidendo 'Tu non mi basti mai' e lì altra botta. Poi ho ascoltato la musica di 'Canzone' senza testo e non so perché ma sono scoppiato a piangere. Lucio allora mi ha detto: 'Nella vita bisogna capitalizzare il dolore' ed è così che è nata Canzone".



Durante "Il pescatore di asterischi" Bersani a sorpresa è sceso tra il pubblico e ha detto la sua sulla musica che gira intorno: "Ho come l'impressione, ascoltando la radio, che ci sono molte canzoni ricche solo di arrangiamenti. Ma se chiedi all'artista 'dai fammi un pezzo chitarra e voce o pianoforte e voce' non sono così sicuro che ne sarebbero capaci". Infine i Bis affidati a "Freak" (con un verso attuale "nè con la Lega ma nemmeno col PD"), "Coccodrilli" e "Cosa vuoi da me".



Il cantautore era sul palco con Toni Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria e Alessandro Gwis alle tastiere. Queste le altre tappe del tour: il 19 a Bologna (Teatro delle Celebrazioni), il 21 a Mestre (Teatro Toniolo), il 17 maggio a Torino (Teatro Colosseo) e il 28 maggio a Trento.

Andrea Conti