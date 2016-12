Malin Akerman, sexy preda di un gorilla

foto Maxim Usa Correlati IN POSA PER "MAXIM" 11:47 - Seminuda tra le braccia di un gorilla, sdraiata sulle bucce di banana e con un coltello da macellaio tra i denti. Malin Akerman dà un assaggio della carica sexy che ritroveremo nel nuovo film "Rock of Ages" sulle pagine della versione americana di "Maxim". L'attrice 33enne confessa senza timore: "Se qualcuno violasse il mio telefono, troverebbe delle cose imbarazzanti". - Seminuda tra le braccia di un gorilla, sdraiata sulle bucce di banana e con un coltello da macellaio tra i denti.dà un assaggio della caricache ritroveremo nel nuovo film "" sulle pagine della versione americana di "". L'attrice 33enne confessa senza timore: "Se qualcuno violasse il mio telefono, troverebbe delle cose imbarazzanti".

Il film, ambientato negli anni 80, arriva nelle sale il 15 giugno e ha come protagonista Tom Cruise nei panni di una rock-star: "Io sarò una giornalista che deve intervistare una rock-star persa tra droghe e alcol".



Poi, sul suo carattere, ammette: "Sono più strana che divertente. Non sono mai stata timida, per quanto riguarda raccontare storielle divertenti o barzellette sono la peggiore. Mi piacciono le 'physical comedy', è dove mi sento più a mio agio a recitare".



Infine una sorta di confessione, che suona quasi come un avvertimento: "La cosa più imbarazzante? Se qualcuno violasse il mio telefono. Non posso dirvi cosa, ma ci potrebbe essere qualcosa di imbarazzante che non voglio che il pubblico conosca".