Laura Pausini: "Nudi di fronte all'amore"

foto Ufficio stampa Correlati MAI VISTA COSI' 13:14 - Sembra nuda ma in realtà ha solo le spalle scoperte. Laura Pausini mostra un inedito volto sensuale con quattro ballerini nel nuovo video girato da Gianluigi e Giorgio Fazio& "Mi tengo", quarto singolo da "Inedito". "Di fronte all'amore siamo nudi con i nostri sentimenti. - dice la Pausini - Nel video che abbiamo girato regna la limpidezza, la parola, la testimonianza: non è mai volgare, non è mai ruvido. E mi sono molto divertita a girare".

"Mi tengo" è un brano scritto in collaborazione con Niccolò Agliardi, autore anche delle musiche insieme a Matteo Bassi e Simone Bertolotti.



Gianluigi Fazio aggiunge: "Ho voluto raccontare Laura nella sua essenza, esprimere la sua dolcezza attraverso una fotografia semplice e pulita", consegnando al pubblico un ritratto vero, autentico ed emozionante di Laura, ancora una volta capace di svelare la sua anima e di condividere le sue emozioni.



Dopo le tappe nei principali palazzetti e arene della penisola (Firenze, Caserta, Genova, Torino, Treviso e Acireale) Inedito World Tour prosegue sui più importanti palchi europei, tra cui l’O2 World di Berlino, l’Heineken Music Hall di Amsterdam e la Royal Albert Hall di Londra. Laura tornerà poi ad esibirsi in Italia il 17 aprile a Bologna, poi il 4, 5 e 6 giugno all’Arena di Verona, il 9 a Perugia per poi proseguire nelle successive date estive – ad ora annunciate - Lucca, Bari, Palermo e Napoli.