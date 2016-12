Pitt-Jolie, di nuovo insieme sul set

foto LaPresse Correlati COPPIA AL BACIO 15:49 - Galeotto è stato il set di "Mr e mrs Smith" in cui scoppiò la passione tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Bene, a distanza di sette anni, a riportare di nuovo la coppia insieme sul grande schermo ci ha pensato Ridley Scott. Secondo il sito Deadline.com, infatti, gli attori torneranno a recitare l'uno al fianco dell'altra nelle pellicola "The Counselor". - Galeotto è stato il set di "" in cui scoppiò la passione tra. Bene, a distanza di sette anni, a riportare di nuovo la coppia insieme sul grande schermo ci ha pensato. Secondo il sito, infatti, gli attori torneranno a recitare l'uno al fianco dell'altra nelle pellicola "".

La Jolie è molto interessata al film, ed è a un passo dalla firma, mentre il compagno Pitt è in trattativa per un ruolo. E se Michael Fassbender è stato già scritturato come protagonista della pellicola (interpreta la parte di un avvocato che gestisce affari nel mercato nero della droga), in fase di accordo ci sarebbe anche Javier Bardem.



Il film sarà girato in Europa nei prossimi mesi e sarebbe un problema in meno per la produzione considerando che la numerosa famiglia "brangelina" possiede un'ampia villa nel sud della Francia.