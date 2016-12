Pierdavide Carone, adesso "Basta così"

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 14:39 - Protagonista all'ultimo Festival di Sanremo con Lucio Dalla e attualmente tornato all'antico, in gara ad "Amici" con gli altri concorrenti storici. Pierdavide Carone è una realtà della musica italiana. Ecco il suo nuovo video, "Basta così", per il brano tratto dall'Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva la clip. - Protagonista all'ultimo Festival di Sanremo con Lucio Dalla e attualmente tornato all'antico, in gara ad "" con gli altri concorrenti storici.è una realtà della musica italiana. Ecco il suo nuovo video, "", per il brano tratto dall' album "Nanì e altri racconti" vi offre inla clip.

Un brano che fotografa, con l'abilità propria di Pierdavide, il momento alla fine di una storia importante, quando ci si trova solitamente in una fase di confusione e di solitudine se non addirittura di vero e proprio dolore.



Realizzato tra Roma e Milano dall'artista e videomaker Gabriel Zagni, trasforma la scelta dell'isolamento sentimentale in una cornice vuota dentro cui chi parla si chiude, si nasconde, finendo però con l'essere molto più esposto alla sofferenza di un abbandono.



Attraverso un uso insistito e volutamente ripetuto di luci alterate e sovrapposizioni, il regista cerca di restituire lo smarrimento del protagonista, ma anche tutta la sua rabbia conferendo al videoclip un forte impatto visivo.