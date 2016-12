Macy Gray: "La mia voce è la mia vita"

foto LaPresse 10:50 - Dici Macy Gray e pensi subito al talento. Il suo nuovo album si chiama "Covered" ed è una raccolta di brani rock che la cantante californiana ha scelto di reinterpretare partendo proprio dalla sua inimitabile voce: roca e sofferta come i pezzi che ha arrangiato. Per sapere di più di questa scelta Tgcom24 l'ha raggiunta al telefono, a Los Angeles, dove abita. - Dicie pensi subito al talento. Il suo nuovo album si chiama "" ed è una raccolta di brani rock che la cantante californiana ha scelto di reinterpretare partendo proprio dalla sua inimitabile voce: roca e sofferta come i pezzi che ha arrangiato. Per sapere di più di questa sceltal'ha raggiunta al telefono, a Los Angeles, dove abita.

La sua voce ha davvero quel timbro speciale che solo in pochi possono vantare. Brani come "I try" o "Sexual Revolution", dopo aver scalato le classifiche di mezzo mondo, sono entrati con prepotenza nella classifica delle canzoni pop di tutti i tempi.



Perché la scelta di pubblicare un album di sole cover?

E' stata una sfida, sarebbe stato troppo banale e prevedibile incidere un disco soul. Mi sono divertita a reinventare le canzoni rock che più mi emozionano a partire dalla mio lato dark più nascosto. E' stata un'esperienza eccitante, sicuramente da rifare. E poi è stato tutto così veloce e snello e immediato che l'album lo abbiamo registrato in appena tre settimane.



E' stato difficile scegliere la giusta tracklist e come hai scelto le canzoni?

Ho deciso di concentrarmi esclusivamente sui pezzi del repertorio indie-rock dell'ultimo decennio, a eccezione di "Sweet Dreams" degli Eurythmics che è un brano al quale sono particolarmente legata e che, non a caso, apre il disco. Per il resto sono tutte mie interpretazioni personali, anzi quasi familiari, direi: le ho suonate più volte dal vivo nel corso degli anni e per il mio pubblico sono parte del mio repertorio. La tracklist include pezzi scuri come "Wake up" degli Arcade Fire o "Teenagers" dei My chimical romance che ho a reinterpretato a modo mio: senza compromessi.



E' un disco che si presta naturalmente alla dimensione live: quando parte la tournée?

A giugno in Europa, poi in America e non vedo l'ora!



E' stato difficile adattare la tua voce al rock?

No, non direi, anzi, la considero una voce rock la mia in origine che poi si è adattata a fare altro. La mia voce è la mia vita. Riflette i miei stati d'animo, come mi sento, quello che faccio. Poi io non ho mai fatto troppo affidamento sulla tecnica, sono sempre stata molto istintiva. Nella vita e sul palco, allo stesso modo.



Sei anche nel cast dell'ultimo film di Lee Daniels – il regista di "Precious" – che verrà presentato a Cannes. Tra musica e cinema il 2012 sembra un anno pieno di grandi aspettative. Ma qual è la cosa che desideri di più per te stessa?

Voglio fare della gran musica, un pezzo che cantino tutti...



Beh, con "I try" ci sei andata vicina...

Sì, voglio farlo ancora!

Rita Ferrari