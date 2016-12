Axl diserta la "Rock and Roll Hall Fame"

foto Ap/Lapresse 11:16 - A poche ore dall'ingresso dei Guns N' Roses nella prestigiosa "Rock and Roll Hall of Fame" Axl Rose, frontman del gruppo, ha dichiarato non solo che non parteciperà alla cerimonia di gala, ma - ancora più sorprendente - di non voler neanche far parte del museo del rock . Una delusione per i fan che, - A poche ore dall'ingresso deinella prestigiosa ", frontman del gruppo, ha dichiarato non solo chedi gala, ma - ancora più sorprendente - di. Una delusione per i fan che, dopo la dichiarazione del tastierista Dizzy Reed , avevano sperato di veder finalmente riuniti i Guns in occasione dell'evento.

Axl ha spiegato le sue ragioni ai fan, in una lunga lettera pubblicata sul profilo Facebook dei Guns N' Roses. "Quando sono state annunciate le candidature per la 'Rock And Roll Hall of Fame' ho provato emozioni contrastanti e mi sono sforzato di essere positivo - ha scritto il cantante -. Naturalmente ho capito che per come stavano le cose, se i Guns N 'Roses fossero stati inclusi la situazione sarebbe stata un po' complicata e imbarazzante".



E sulle ragioni che l'hanno portato a declinare l'invito della Hall of Fame spiega: "Né io o chiunque altro legato a me ha fatto richieste o preteso qualcosa dalla Hall of Fame. È il loro show, non il mio. Detto questo, non sarò presente alla cerimonia di inclusione 2012 della Rock And Roll Hall Of Fame e rifiuto rispettosamente il mio insediamento come membro dei Guns N' Roses".