Johnny Depp-Marilyn Manson insieme sul palco

Una performance sorprendente quella a cui hanno dato vita mercoledì sera al "Club Nokia" di Los Angeles Marilyn Manson e Johnny Depp. Sul palco i due hanno reinterpretato alcuni pezzi del Reverendo, tra cui "Sweet Dreams" e "Beautiful People". L'attore - alla chitarra con un vistoso cappello verde - ha accompagnato il cantante nell'esibizione, cercando di non attirare troppo su di sé l'attenzione del pubblico.

Depp non è però naturalmente passato inosservato, ma Manson ha voluto comunque presentarlo personalmente. "Se qualcuno non avesse ancora riconosciuto il mio amico - ha detto il cantante - Il mio personale salvatore, il mio eroe della chitarra... Johnny Depp!"



Un'amicizia duratura quella tra il divo più gotico di Hollywood (che vanta un passato da chitarrista di tutto rispetto) e il maestro dell'esoterismo musicale. Johnny Depp aveva già prestato il suo talento musicale per la cover di "You're So Vain" di Carly Simon, inserito in "Born Villan", l'ultimo album di Manson, in uscita il prossimo 30 aprile.