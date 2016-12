Postacchini: "Bevevo per girare le scene hot"

Venerdì 13 aprile arriva nelle sale "Poker Generation", opera prima di Gianluca Mingotto interpretata, tra gli altri, da Francesco Pannofino e Lina Sastri, e incentrata sulla vicenda di due fratelli opposti di un piccolo paese siciliano: il donnaiolo e aggressivo Tony (Andrea Montovoli) e l'introverso e timido Filo (Piero Cardano) che si trovano a scoprirsi, scontrarsi e innamorarsi attraverso il gioco delle carte. Perché il vero protagonista della storia è il Poker, o meglio il Texas Hold'em.



Emanuela parlaci del tuo personaggio...

Sono Samantha, una ragazza della Milano bene, pupilla di una contessa, che frequnta un giro molto importante e introduce i due protagonisti in questo mondo losco. Ma lei rimarrà sempre con la sua gente, è una ragazza molto determinata, anche se vive una storia di sesso con uno dei protagonisti. Ma, appunto, è solo sesso.



Riusciresti a vivere una storia di sesso senza amore?

Il sesso è sempre stato un argomento tabù, ma a tutti è capitato di provare dell'attrazione fisica per un'altra persona. Ci sono relazioni che sfociano solo nel sesso e non prevedono complicazioni sentimentali...



Sei protagonista anche di una scena bollente...

E' stata la prima scena che ho girato... E' molto passionale, prima però ho bevuto diversi bicchieri di vino... Anche il bacio è vero, quando farò vedere il film al mio fidanzato cercherò di tagliare quella parte (ride).



Il fidanzato è il famoso attore americano Dorff, protagonista di "Somewhere" di Sofia Coppola...

Stiamo insieme da due anni, e per un anno sono riuscita a tenere nascosto il nostro rapporto. Poi ci hanno beccati insieme alle sfilate di Milano e a quel punto non potevo più negare. Viviamo una relazione a distanza, ma ci vediamo almeno una volta al mese... Ad esempio adesso sono in partenza per Tel Aviv, lo raggiungo lì perché sta girando un film, mi piace seguirlo.



E lui cosa dice del tuo lavoro?

E' molto stupito perché mi ha conosciuto che ero una modella e adesso sto muovendo i primi passi come attrice...



Ecco, ci racconti come è nata questa nuova carriera?

Non so se chiamarla fortuna o destino. Ma è nato tutto per caso. Il cinema è sempre stato la mia passione, così in poco tempo mi sono ritrovata a girare due spot diretta da registi come Lucchetti e Veronesi, poi ho fatto due provini, il primo era per 'Poker generation', il secondo per 'Ris Roma 3', e li ho superati entrambi...



Hai posato per un calendario per Maxim e per Playboy, che rapporto hai con il tuo corpo?

Mi piace precisare che non sono mai stata una Playmate, sono anche una modella e quindi trovo che sia giusto mostrare il proprio corpo, è un modo come un altro per comunicare. Ad esempio Kate Moss, da vicino non è il massimo ma quando si fa fotografare tira fuori il meglio di sé... è pazzesca.



Lavori nel cinema e in tv, qual è il tuo sogno?

Mi piacerebbe tanto girare il mondo, viaggiare e conoscere culture diverse. Conosco cinque lingue, sono la mia passione...



A una famiglia ci pensi?

Essendo cresciuta in una famiglia molto unita ci penso eccome. Ma ancora mi devo realizzare professionalmente, poi sono sicura che al momento giusto arriverà.

Santo Pirrotta