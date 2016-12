Polemiche per "Poker generation"

foto Ufficio stampa Correlati LA LAP DANCE DI FRANCESCA

Arriva nelle sale il 13 aprile "Poker generation", opera prima di Gianluca Mingotto. Nel cast, fra gli altri, Andrea Montovoli, Francesco Pannofino, Lina Sastri, e in cameo molti famosi giocatori professionisti, come il finlandese Patrik Antonius e Filippo Candio. C'è anche l'ex gieffina Francesca Fioretti impegnata in una lap dance. Polemiche per il mancato divieto a 18 anni a causa della tematica del gioco d'azzardo.

Il presidente dell'associazione di consumatori Primo consumo, Marco Polizzi ha annunciato: "Pensiamo di scrivere al ministero dei Beni culturali per chiedere il divieto ai minori di 18 anni, come è vietato il gioco d'azzardo. Il film mostra solo vincenti, mancano i vinti. Può essere fuorviante, soprattutto per i minori, i più a rischio con il gioco online e d'azzardo, che è in continuo aumento".



La pellicola, costata circa 2 milioni di euro, tuttavia ha già passato il vaglio della commissione censura ed è per tutti. Per Fabrizio Crimi, coproduttore del film e presidente della Gaming Vc Corporation, specializzata proprio nel gioco online, non si vuole glorificare il gioco d'azzardo: "Noi parliamo specificamente del Texas hold'em, quindi il poker sportivo, che ha molto poco a che fare con il gioco d'azzardo classico, perché richiede grandi capacità e disciplina. Ha una community non malata ma viva e positiva, con persone di tutte le età, dai principi ai contadini".



Protagonisti della storia, due fratelli siciliani, grandi talenti del poker, Tony (Andrea Montovoli), seduttore e sfrontato, appassionato del Padrino e di Scarface, e Filippo detto Filo (Piero Cardano), solitario e introverso, cresciuti in una famiglia con una madre coraggiosa (Lina Sastri) e un padre pieno di debiti di gioco (Francesco Pannofino). Insieme Filo e Tony decidono di affrontare le partite importanti a Milano per mettere insieme i soldi necessari per curare la sorellina Maria che rischia di morire per una grave malattia.