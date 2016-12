Pausini, Ferro e Modà per la musica italiana

foto Ufficio stampa 13:01 - Pausini, Ferro, Morandi, Daniele, Antonacci, D'Alessio, Tatangelo, Pezzali J-AX, Negrita e Modà. Sono i nomi degli artisti che festeggeranno i 30 anni di Radio Italia il 14 maggio in Piazza Duomo a Milano dalle 20.30 per un concerto-evento. A condurre la festa della musica sarà Enrico Ruggeri. Parteciperà anche l'attore e doppiatore Luca Ward, una delle voci della radio. . Sono i nomi degli artisti che festeggeranno i 30 anni di Radio Italia il 14 maggio in Piazza Duomo a Milano dalle 20.30 per un concerto-evento. A condurre la festa della musica sarà Enrico Ruggeri. Parteciperà anche l'attore e doppiatore Luca Ward, una delle voci della radio.

Radio Italia solomusicaitaliana, nata nel 1982 a Milano dalla volontà di Mario Volanti che ancora oggi la dirige, festeggia 30 anni di storia ininterrotta. Radio Italia, grazie alla collaborazione con l’Assessorato Cultura, Moda e Design del Comune di Milano che ha voluto appoggiare la straordinaria iniziativa concedendo l’uso della fantastica Piazza Duomo di Milano, metterà in scena un avvenimento di grande musica, totalmente inedito ed originale, regalandolo a tutto il pubblico.



“Sarà un’occasione unica e irripetibile, perché raramente questi artisti si sono trovati tutti insieme su un palco e tutti insieme disponibili a regalare al pubblico le loro più belle canzoni - afferma Mario Volanti – Non posso che ringraziarli ad uno ad uno e augurarmi che magari, nella atmosfera della serata e dell’occasione, possano pensare anche di offrire momenti veramente irripetibili, come inaspettati duetti o scambi di repertorio”.



L’ingresso sul palco degli artisti protagonisti di questo evento, sarà, anticipato da dj-set rigorosamente italiani e dall’esibizione dei 3 vincitori del “Primo Trofeo della musica italiana”, iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori promossa da Associazione Mecenate 90 e Radio Italia in collaborazione con la Direzione Generale dello Studente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Nei giorni successivi all’evento, infine, Radio Italia organizzerà un’asta online degli spartiti musicali autografati da tutti gli artisti che si sono esibiti in Piazza Duomo, devolvendo quindi l’intero ricavato in beneficenza ad un progetto che l’emittente sostiene dal 2009: Alice For Children, della Onlus Twins International, che risponde ai bisogni di alimentazione, salute ed educazione di circa mille bambini orfani delle baraccopoli di Nairobi.