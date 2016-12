Bobulova: "Il latin lover latino? Uno shock"

foto LaPresse Correlati TALENTO DEL CINEMA 10:47 - Barbora Bobulova ha 37 anni, due figlie, e il suo fascino continua a stregare il cinema italiano. L'attrice sarà al cinema ne "Gli equilibristi" con Valerio Mastandrea e sarà diretta da Rocco Papaleo nel suo nuovo film. Barbora si confessa a Panorama e da ragazza slovacca dà un giudizio sui latin lover del nostro Paese: "Perme è stato uno shock culturale anzi un vero trauma". ha 37 anni, due figlie, e il suo fascino continua a stregare il cinema italiano. L'attrice sarà al cinema ne "Gli equilibristi" con Valerio Mastandrea e sarà diretta da Rocco Papaleo nel suo nuovo film. Barbora si confessa a Panorama e da ragazza slovacca dà un giudizio sui latin lover del nostro Paese: "Perme è stato uno shock culturale anzi un vero trauma".

"Da quel punto di vista non c'è alcuna differenza tra l'uomo italiano, quello slovacco o provenitente chissà dove", racconta Barbora sulle doti amatorie degli uomini del nostro Paese.



E poi rincara la dose: "Conta la persona, l'incontro, la chimica. Quella, mi spiace dirlo, è una cavolata colossale".



Insomma è moto difficile far la corte a Barbora: "Impossibile, dire. Se non in posti molto affollati". Qualche attore ci ha provato sul set? "Ho sempre avuto partner molto rispettosi. Anche perché non sono una che lancia molti segnali". Ma anche Fabio Volo ci provò: "Ero felicemente incinta. Ed è rimasto fuori dalla porta".