La Cina taglia il seno della Winslet in "Titanic"

IL KOLOSSAL SBARCA SU CANALE 5 12:02 - "Titanic" di James Cameron, il film cult del 1998 che in Italia è rimasto nelle sale per sei mesi incassando 81 miliardi di lire, è tornato al cinema in 3D a 100 anni dal tragico naufragio. Ma in Cina la famosa scena di nudo di Kate Winslet non è stata gradita e per questo è stata censurata per "mantenere un armonioso ambiente etico sociale" nella sala. - "Titanic" diil film cult del 1998 che in Italia è rimasto nelle sale per sei mesi incassando 81 miliardi di lire, è tornato al cinema in 3D a 100 anni dal tragico naufragio. Ma in Cina la famosa scena di nudo dinon è stata gradita e per questo è stata censurata per "mantenere un armonioso ambiente etico sociale" nella sala.

"Tenuto conto degli effetti vivaci 3D, - spiega la nota dell'Amministrazione statale cinese di Radio, Film e Televisione (SARFT) - temiamo che gli spettatori possano simulare il tocco con le mani e quindi interrompere la visione del film delle altre persone. Per evitare potenziali conflitti tra gli spettatori e mantenere un armonioso ambiente etico sociale, abbiamo deciso di tagliare le scene di nudo".



La protesta degli spettatori sta dilagando in Rete anche perché il costo del biglietto per la visione di un film in 3D è più alto rispetto a quello ordinario e dunque pretendono di poter godere della visione integrale anche del nudo dell'attrice inglese.