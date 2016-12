Risate al veleno per Gassman e Longhi

foto Sebastiano Stringola 16:42 - E' in scena fino al 29 aprile, al teatro San Babila di Milano, "Divorzio con sorpresa", una commedia interpretata da Paola Gassman e Pietro Longhi. La storia di una coppia separata da anni, che si ritrova rispolverando ricordi, rabbie e dispetti. Tra comicità e romanticismo. "Non c'è nulla di inventato - dice Pietro Longhi a Tgcom24 -, con ironia e intelligenza vengono rappresentate le difficoltà di un matrimonio. E il pubblico ci si ritrova". - E' in scena fino al 29 aprile, al teatro San Babila di Milano, "", una commedia interpretata dae Pietro Longhi. La storia di una coppia separata da anni, che si ritrova rispolverando ricordi, rabbie e dispetti. Tra comicità e romanticismo. "Non c'è nulla di inventato - dice-, con ironia e intelligenza vengono rappresentate le difficoltà di un matrimonio. E il pubblico ci si ritrova".

Scritta da David Churchill e con la regia di Maurizio Panici, "Divorzio con sorpresa" è la storia di una coppia, Tonio (Pietro Longhi) e Adriana (Paola Gassman), che si è lasciata da molti anni, ma che ha ancora molti nodi in sospeso e si incontra nuovamente per mettere in vendita la casa di campagna ancora in comune. In questa occasione, con ironia e a volte con malinconia, mentre si dividono mobili ed oggetti, si intrecciano ricordi,rabbie, tradimenti, vecchi rancori e nuovi dispetti, il tutto condito da comicità e romanticismo. L'intervento della figlia Lucy (Elisa Gallucci), complica ancora di più le cose: tra un matrimonio che si dovrebbe fare e un bambino che nasce all'improvviso, ci traghetta verso un finale imprevedibile, in cui la storia si rovescia nuovamente.



"C'è un primo tempo dove a tenere banco sono le schermaglie tra i due - spiega Longhi -, con lei molto aggressiva e lui più sornione, impegnato a giocare di rimessa. Poi nel secondo tempo la vicenda prende tutta un'altra strada ed emergono le difficoltà che la vita matrimoniale richiede per tirare avanti".



Con il sorriso si mettono in scena le vere motivazioni della crisi di coppia.

Sicuramente. Ridere si ride tanto, ma non c'è nulla di inventato. Le tematiche sono quelle di sempre, trattate con ironia e intelligenza. E il pubblico si ritrova nella storia, nel rapporto tra questi due personaggi, chi perché ha vissuto un'esperienza simile in prima persona, chi magari per aver visto qualche coppia amica passarci.



Come mai il teatro italiano si rivolge tanto alla prosa anglosassone?

Perché da noi non si insegna la drammaturgia. L'ultimo corso degno di questo nome lo ha fatto Eduardo De Filippo, nel 1980, alla Sapienza. Figuriamoci. Scrivere un testo per il teatro non è semplice, chi lo fa oggi spesso è un autodidatta e molti dei copioni che ci mandano non ce la fanno proprio... E questo è anche uno dei motivi per cui i giovani non vanno a teatro, non ci sono autori che parlano delle loro problematiche.



Quindi il non puntare su giovani autori spesso non è figlio solo del non voler rischiare ma anche di una oggettiva bassa qualità nei testi proposti?

Se il testo è bello lo metti in scena. Il nostro spettacolo non attira il pubblico certo per il titolo, se lo avesse scritto un giovane italiano invece di Churchill cosa sarebbe cambiato? E' che autori di valore bisogna cercarli con il lanternino. Tanto più che c'è un problema economico e i pochi che ci sono preferiscono scrivere per qualche cabarettista o la televisione, magari sotto pseudonimo, con la quale guadagnano di più.



Massimo Longoni