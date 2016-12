Rihanna: "Io nuda? Mia madre mi ucciderebbe"

foto Twitter Correlati SCATTI PRIVATI

NIPOTINA PERFETTA 11:30 - Le sue mise sexy e i suoi video osè hanno fatto storia, ma chi spera di vedere Rihanna nuda in copertina resterà deluso. La cantante ha infatti dichiarato a Mondanité magazine che non poserebbe mai senza veli su una rivista. Il motivo di tanta pudicizia? Il rispetto per la madre e per l'educazione che ha voluto impartirle. Mamma Monica, infatti, resterebbe sconvolta nel vedere le grazie della figlia in bella mostra. - Le sue mise sexy e i suoi video osè hanno fatto storia, ma chi spera di vederenuda in copertina resterà deluso. La cantante ha infatti dichiarato a Mondanité magazine chesu una rivista. Il motivo di tanta pudicizia? Il rispetto per la madre e per l'educazione che ha voluto impartirle. Mamma Monica, infatti, resterebbe sconvolta nel vedere le grazie della figlia in bella mostra.

"Mia madre mi ucciderebbe se posassi nuda - ha dichiarato Rihanna - mi ha cresciuta seguendo certi standard". Anche se non si è mai spogliata completamente, la cantante ha però di recente confessato di sentirsi molto più a suo agio nuda che con i vestiti.



"Più sono svestita più mi sento a mio agio. Per molti forse non funziona ma per me - ha precisato Rihanna - è un modo per affrontare le mie paure. C'è sempre qualcosa che non va bene in se stessi per cui si è a disagio, così invece si diventa coscienti di come si è e tutti possono vedere quello che vedi tu".