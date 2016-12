Katy Perry: "Il nuovo album sarà dark"

foto LaPresse Correlati POPSTAR SCATENATA 10:37 - Dopo un anno tremendo, segnato dal divorzio con Russel Brand, Katy Perry riparte da se stessa. E' tutta concentrata sul nuovo album che, come anticipa al "Sun", sarà "dannatamente dark" e intanto annuncia il docu-film in 3D, un concert movie che racconta i suoi grandi successi e che uscirà a luglio. La popstar ha un solo rammarico, non essere riuscita a far parte del cast di "The Help" per impegni di lavoro. - Dopo un anno tremendo, segnato dal divorzio conriparte da se stessa. E' tutta concentrata sul nuovo album che, come anticipa al "", sarà "dannatamente" e intanto annuncia il docu-film in 3D, un concert movie che racconta i suoi grandi successi e che uscirà a luglio. La popstar ha un solo rammarico, non essere riuscita a far parte del cast di "" per impegni di lavoro.

"La mia musica sta diventando dannatamente dark - racconta Katy -. Non vedrete mai la mia faccia perché i miei capelli la copriranno". Poi la cantante parla del documentario che sta preparando per i fan: "Voglio mostrare alle persone tutto ciò che mi circonda, voglio che vedano il motore che fa funzionare tutto questo. Voglio che la gente possa sperimentare l'esperienza del tour e le gioie che questo porta. E’ anche per questo che abbiamo deciso di farlo in 3D".



L'unica nota dolente è per quella piccola parte nel film premio Oscar "The Help" che ha dovuto rifiutare: "Era una piccola parte, di certo non sono Emma Stone, ma fui costretta a rifiutare perché le registrazioni si sovrapponevano all'uscita del mio album. Sapevo che sarebbe stato un film importante...".