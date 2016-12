Madonna, crollo di vendite dell'album in Usa

foto Dal Web Correlati TRA ORGE E TACCHI 09:41 - Colpo di scena per "MDNA", l'ultimo album di Madonna che ha conquistato la critica meno il pubblico. La prima settimana di pubblicazione il disco è balzato in vetta nelle classifiche di tutto il mondo. Ma alla seconda settimana in America è crollato: -88% di vendite e dalle 359mila copie vendute si è passati a 46mila unità, come riporta Forbes. - Colpo di scena per "", l'ultimo album diche ha conquistato la critica meno il pubblico. La prima settimana di pubblicazione il disco è balzato in vetta nelle classifiche di tutto il mondo. Ma alla seconda settimana in America è crollato:e dalle 359mila copie vendute si è passati a 46mila unità, come riporta Forbes.

Il disco era stato salutato dal manager della cantante Guy Oseary come un trionfo. E in effetti appena uscito "MDNA" si era piazzato in vetta alla classifica dei dischi più venduti ma poi il crollo. I motivi? Gli esperti di musica americani individuano diversi motivi.



L'album in America è stato venduto con in allegato il biglietto per il concerto dell'artista. Ma il problema è che non tutti vogliono comprare con così largo anticipo i biglietti. Un altro motivo potrebbe essere la pochissima promozione che l'artista ha fatto sia in tv che sulla carta stampata. Se si esclude il Super Bowl, Madonna non si è concessa ad altri eventi promozionali così importanti.



Ma c'è chi scommette che con la ripresa del tour il disco possa tornare a "volare" alto in classifica. Nel frattempo la diva del pop continua le prove del suo mega show che toccherà l'Italia con tre concerti negli stadi: 12 giugno a Roma, 14 giugno a Milano, 16 giugno a Firenze.