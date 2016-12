Alec Baldwin vittima di una stalker

foto LaPresse 09:54 - Genevieve Sabourin, un'attrice televisiva e cinematografica canadese, è stata accusata di stalking ai danni del divo di Hollywood Alec Baldwin e obbligata pertanto a stare lontana da lui. La donna era stata arrestata nei giorni scorsi per atti persecutori e molestie aggravate. Il giudice l'ha rilasciata dopo aver emesso un ordine temporaneo di restrizione cautelativo, che vieta alla Sabourin di avvicinarsi all'attore. , un'attrice televisiva e cinematografica canadese, è stata accusata diai danni del divo di Hollywoode obbligata pertanto a stare lontana da lui. La donna era stata arrestata nei giorni scorsi per atti persecutori e molestie aggravate. Il giudice l'ha rilasciata dopo aver emesso un ordine temporaneo di restrizione cautelativo, che vieta alla Sabourin di avvicinarsi all'attore.

Stando a quanto riferito dalla polizia, il 5 aprile scorso, la Sabourin si è presentata al Lincoln center dove Baldwin era ospite per la proiezione di "Ultimo tango a Parigi" ed è stata allontanata dal personale di sicurezza. "Come tutti sanno, lo stalking è un problema serio - ha dichiarato il portavoce dell'attore - quindi abbiamo girato la questione al dipartimento di polizia di New York"



Alec e Genevieve s'incontrarono una decina di anni fa sul set di "The adventures of Pluto Nash" in cui lui ha avuto un cameo, mentre lei interpretava la parte di una pubblicitaria. Il 54enne Baldwin avrebbe riferito alla polizia che la Sabourin gli inviava per settimane e-mail dai toni inquietanti, dichiarandogli amore, chiedendogli di avere i suoi figli e di lasciare la moglie.