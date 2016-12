"Sarò mia madre Whitney Houston al cinema"

foto Ap/Lapresse Correlati UNA VITA PER LA MUSICA 11:52 - Whitney Houston si candida in prima persona per interpretare la madre al cinema. Bobbi Kristina, infatti, secondo quanto riporta il sito di gossip "Tmz", è convinta di essere "perfetta" per quel ruolo: "Nessuno la conosceva meglio di me". Ed è guerra aperta dunque con la cantante delle Barbados che solo qualche giorno fa aveva confessato di essere pronta "a dare la vita" per quella parte. Altro che Rihanna , la figlia disi candida in prima persona per interpretare la madre al cinema., infatti, secondo quanto riporta il sito di gossip "Tmz", è convinta di essere "perfetta" per quel ruolo: "Nessuno la conosceva meglio di me". Ed è guerra aperta dunque con la cantante delle Barbados che solo qualche giorno fa aveva confessato di essere pronta "a dare la vita" per quella parte.

Ma per Bobbi Kristina l'unica persona che può vestire i panni della madre è proprio lei. Lo avrebbe detto in famiglia e ripetuto agli amici. E se il progetto del film dovrebbe concretizzarsi, il ruolo della leggendaria voce afroamericana potrebbe essere facilmente oggetto di un'aspra contesa.



Perché Rihanna ha dichiarato di voler a tutti i costi il ruolo e di essere debitrice della Houston per la sua carriera artistica: "La prima canzone di cui ricordo di essermi innamorata è stata 'I Will Always Love You', per me è stata davvero un'ispirazione, mi ha portato a sviluppare la passione per la musica". Ma in lizza c'è anche Brandy Norwood, co-star di Whitney nel musical-telefilm del 1997 "Cenerentola", che vinse sette Emmy. Chi la spunterà?