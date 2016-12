Lady Gaga sbarca a Milano il 2 ottobre

foto Ansa Correlati A SPASSO IN REGGISENO

"BORN THIS WAY BALL" 12:03 - Al via "The Born This Way Ball", il nuovo tour mondiale di Lady Gaga, che ha già registrato il sold-out in molte città. Sul palco Gaga proporrà i brani del suo ultimo album "Born This Way", oltre naturalmente a quelli dei precedenti "The Fame" e "The Fame Monster". I live partiranno il 27 aprile da Seoul, mentre per vederla in Italia bisognerà aspettare il 2 ottobre, quando farà tappa al Mediolanum Forum di Milano. - Al via "", il nuovo tour mondiale di, che ha già registrato il sold-out in molte città. Sul palco Gaga proporrà i brani del suo ultimo album "Born This Way", oltre naturalmente a quelli dei precedenti "The Fame" e "The Fame Monster". I live partiranno il 27 aprile da Seoul, mentre per vederla in Italia bisognerà aspettare il, quando farà tappa al

"The Haus of Gaga ed io abbiamo lavorato per mesi per ideare un palco spettacolare - ha dichiarato Lady Gaga - 'The Born This Way Ball' è un'opera Elettro-Metal Pop. Il racconto dell'Inizio, la genesi del Kingdom of Fame. Come siamo nati e come moriremo celebrando".



A fare da special guest a Lady Gaga per la tranche europea del tour ci sarà la rock band inglese (da poco riformatasi) The Darkness. Questo sarà il primo tour di Lady Gaga dalla pubblicazione del suo album "Born This Way", che ha venduto quasi 5 milioni di copie da maggio 2011. L'album segue la pubblicazione di "The Fame Monster" (2009), e "The Fame" (2008) entrambi vincitori di Grammy Awards.



INFORMAZIONI: 95 euro + prevendita (primo anello numerato) e da 75 euro + prevendita (secondo anello numerato e parterre in piedi). Per maggiori informazioni sulla data italiana Live Nation Italia: 02 53006501