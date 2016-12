Lily Allen, una popstar "di peso"

foto LaPresse Correlati LA CANTANTE A LONDRA 10:43 - Niente trucco, fisico visibilmente appesantito, sguardo triste e sigaretta in bocca. Dopo un lungo periodo lontano dalle scene musicali (nel frattempo è diventata mamma), Lily Allen è pronta a tornare con un nuovo album, il terzo, entro il 2013. E anche se mancano le conferme ufficiali, eccola riapparire in una pausa fuori dal Rak Studios di Londra. Non proprio in splendida forma. - Niente trucco,visibilmente, sguardo triste e sigaretta in bocca. Dopo un lungo periodo lontano dalle scene musicali (nel frattempo è diventata mamma),è pronta a tornare con un nuovo album, il terzo, entro il 2013. E anche se mancano le conferme ufficiali, eccola riapparire in una pausa fuori dal Rak Studios di Londra. Non proprio in splendida forma.

D'altronde il rapporto con il cibo, per Lily, è sempre stato un problema. Recentemente, infatti, la cantante ha confessato in tv - con tanto di lacrime in diretta - di essere stata bulimica. Senza contare i due aborti, che l'hanno segnata per sempre.



Nel 2011, però, è riuscita a diventare mamma della piccola Ethel Mary e sempre l'anno scorso si è sposata con Sam Coooper. Adesso è finalmente pronta a ripartire con il terzo album e, forse, di nuovo in forma.