Stone-Vergara, che amore lesbo!

09:48 - Saranno due amanti conturbanti, che vivranno una passionale storia d'amore. Sofia Vergara e Sharon Stone sono pronte a vestire i panni di due sexy bisessuali nel nuovo film di John Turturro "Fading Gigolò". La pellicola prevede un ruolo "osé" anche per Woody Allen che con Turturro interpreteranno due amici che decidono di buttarsi nel business del sesso a pagamento. Bene, tra le clienti ci saranno proprio Stone e Vergara.

La Stone sarà infatti la dermatologa di Allen, che compra i servigi di Turturro, mentre la star di "Modern Family" sarà una facoltosa casalinga annoiata, decisa a dare una scossa alla sua vita con una notte d'amore a tre, insieme a Turturro e la Stone.



La Vergara però respinge le voci che riferiscono di scene di sesso lesbo tra lei e Sharon e parla di un "amore più platonico che fisico". "Non ci sono scene d'amore lesbico nel film. Qualcuno ha pensato che fosse più interessante da scrivere così: 'Sharon Stone e Sofia Vergara a letto insieme in una scena lesbica'...", ha specificato l'attrice colombina. In Rete però c'è chi assicura che la scena ci sarà eccome. Ed è giallo.