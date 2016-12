Solitudine e musica rock per i Negrita

foto Da video Correlati NEGRITA IN "DANNATO VIVERE" 12:47 - Dopo "Brucerò per te" e "Il Giorno delle Verità" e il tour che, con un 'sold out' al MediolanumForum di Milano, ha visto in totale 60 mila presenze, tornano i Negrita con il nuovo singolo "Dannato Vivere" dall'album omonimo, già disco d'oro. La band presenta a Tgcom il video diretto da Paolo Soravia ambientato in un lussuoso albero con il frontman Pau alle prese con la noia e l'alcol della sera precedente. La band volerà in Cina a giugno. - Dopo "" e il tour che, con un 'sold out' al MediolanumForum di Milano, ha visto in totale 60 mila presenze, tornano icon il nuovo singolo "" dall'album omonimo, già disco d'oro. La band presentadiretto daambientato in un lussuoso albero con il frontman Pau alle prese con la noia e l'alcol della sera precedente. La band volerà in Cina a giugno.

Il video esplora la giornata di Pau sul letto, in bagno, al bar e in una enorme vasca da bagno. Poi appare la sua band al completo con il letto assieme al cantante per intonare "Dannato Vivere".



I Negrita saranno impegnati con il tour questa estate ma anche con un evento speciale in Cina per Hit Week Cina. La band si esibirà prima a Pechino (Tango 3rd Floor) il primo giugno e poi a Shangai (Mao Live) il quattro.



Queste le nuove date del Dannato Vivere Tour a cui se ne aggiungeranno altre nei prossimi giorni: 29.06 Cattolica (Rn), Arena Della Regina - 02.07 Molfetta (Ba), Banchina S.Domenico - 03.07 Rende (Cs), Stadio Marco Lorenzon - 05.07 Roma, Rock In Roma c/o Ippodromo Capannelle - 06.07 Fornovo di Taro (Pr), Rock Industrie c/o Stadio Comunale - 07.07 Villafranca (Vr), Castello Scaligero - 14.07 Brescia, Piazza Duomo - 17.07 Napoli, Arena Flegrea - 23.07 Arezzo, Piazza Grande - 01.08 Bard (Ao), Forte di Bard - 03.08 Majano (Ud), Arena Concerti - 30.08 Castagnole delle Lanze (At), Piazza San Bartolomeo - 01.09 Pisa, Metarock Festival - 07.09 Milano, MediolanumForum.