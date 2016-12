Tiziano Ferro: "In tour ballerò l'hip hop"

foto Olycom Correlati TALENTO DELLA MUSICA 13:28 - Tiziano Ferro dall'annuncio del tour lo scorso ottobre a oggi ha visto quasi raddoppiare il numero dei concerti che lo terranno impegnato dal 10 aprile. Sono infatti addirittura triplicati quelle per le città di Torino, Milano e Verona. "Mi esibirò in una danza hip hop che si chiama body percussion. Per impararla mi sono ricoperto il corpo di lividi viola. Un male cane, ma ne valeva la pena", anticipa a Panorama. dall'annuncio del tour lo scorso ottobre a oggi ha visto quasi raddoppiare il numero dei concerti che lo terranno impegnato dal 10 aprile. Sono infatti addirittura triplicati quelle per le città di Torino, Milano e Verona. "Mi esibirò in una danza hip hop che si chiama body percussion. Per impararla mi sono ricoperto il corpo di lividi viola. Un male cane, ma ne valeva la pena", anticipa a Panorama.

“L’amore è una cosa semplice” tour 2012 parte ufficialmente il 10 aprile da Torino, con due dei tre spettacoli in programma nella capitale piemontese e proseguirà in altre dodici città italiane e a Zurigo; il tour si concluderà con un grande e imperdibile appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma il 14 luglio.



Il tour segue la pubblicazione del nuovo album “L’amore è una cosa semplice”. Dal 30 marzo è in rotazione radio il terzo singolo estratto dall’album, “Hai delle isole negli occhi”. I primi due singoli, “La differenza tra me e te” e “L’ultima notte al mondo” hanno raggiunto la vetta di tutte le classifiche di vendita e di airplay radiofonico. In 4 mesi “L’amore è una cosa semplice” non ha mai lasciato la top ten della classifica italiana di vendita dei dischi, ottenendo 4 dischi di Platino. L’album, quinto lavoro dell’artista, dopo essere sbarcato con ottimi risultati in Sud America (con il titolo “El amor es una cosa simple”) è stato pubblicato la scorsa settimana anche negli Stati Uniti.



